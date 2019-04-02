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Mirgün Cabas'tan Sayan için Ağrı paylaşımı

Mirgün Cabas, sosyal medya hesabından Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan hakkında küçük düşürücü bir paylaşım yaptı.

Haber Merkezi | 02.04.2019 - 01:57..
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Mirgün Cabas'tan Sayan için Ağrı paylaşımı

Yerel seçimlerde AK Parti'den aday olarak Ağrı'da belediye başkanlığı için yarışan Savcı Sayan,  kullanılan oyların yüzde 55,60’ını alıp yarışı, oyların yüzde 37,11’ini alan en yakın rakibi HDP adayı Abdurrahman Doğar’ın önünde bitirdi.

Savcı Sayan'ın kazanmasının ardından ise gözler gazeteci Mirgün Cabas'a çevrildi. CNN'de görevine son verilmeden önce Savcı Sayan ile programda yaşadığı tartışmadan sonra, Sayan'ı programdan kovan Mirgün Cabas'a sosyal medya üzerinden Sayan'ın Ağrı'da seçimleri kazandığı hatırlatıldı.

Mirgün Cabas'tan Sayan için Ağrı paylaşımı

"ADAMIN YAŞAYACAĞI YER AĞRI"

Mirgün Cabas ise sosyal medyadan takipçilerine hem Ağrı'yı küçümseyen hem de Savcı Sayan'ın başarısına gölge düşürmeye çalıştığı bir paylaşımda bulundu.

Cabas "bana "n'aber, savcı sayan kazandı" diye gelmeyin. adamın bundan sonra yaşayacağı yer ağrı arkadaşlar. başka sözüm yok. " ifadelerini kulanarak bir tweet attı. Cabas'ın bu paylaşımına başta Ağrılı vatamdaşlar olmak üzere büyük tepki gösterildi.

Mirgün Cabas'tan Sayan için Ağrı paylaşımı

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