Mısır son 32 turunda Avustralya'nın rakibi oldu

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2026 Dünya Kupası G Grubu 3. ve son hafta mücadelesinde 4 puanlı Mısır ve 2 puanlı İran karşılaştı.

İRAN PENALTIYI DEĞERLENDİREMEDİ

Mısır, 5. dakikada Mahmoud Saber ile 1-0 öne geçti.

İran, 11. dakikada penaltı kazandı ama Mehdi Taremi, bu vuruştan yararlanamadı. İran, 14. dakikada Ramin Rezaeian ile beraberliği yakaladı.

Seattle'daki Lumen Field Stadyumu'nda ilk devre, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

MISIR GRUBU İKİNCİ SIRADA TAMAMLADI

Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve Mısır ile İran 1-1 berabere kaldı.

G Grubu'nu 1 galibiyet ve 2 beraberlikle puanını 5'e yükselten Mısır, grubu ikinci tamamlayarak son 32 turunda Avustralya'nın rakibi oldu.

İran ise grubunu 3 beraberlikle 3. sırada tamamladı. Asya temsilcisi, en iyi üçüncüler arasına girdiği takdirde son 32'de İsviçre ile kozlarını paylaşacak.

İRAN, DİĞER TAKIMLARI BEKLEYECEK

Belçika'nın Yeni Zelanda'yı 4-1 yenmesiyle grubu 3 puanla 3. sırada tamamlayan Mısır, turnuvada yoluna en iyi üçüncüler aşamasından devam etmek için diğer rakiplerinin durumunu bekleyecek.

İRAN, ŞEYTANIN BACAĞINI KIRDI

Dünya Kupası'na tarihinde 7. kez katılan İran, daha önce oynadığı 1978, 1998, 2006, 2014, 2018 ve 2022 turnuvalarında grup aşamasından öteye gidememişti.

Amir Ghalenoei'nin ekibi, grubunu 3 puanla 3. tamamlayarak ilk defa Dünya Kupası'ndaki en iyi derecesini geliştirmiş oldu.