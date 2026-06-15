MİT Başkanı Kalın: ABD-İran anlaşmasına ilişkin temkinli bir iyimserlik içerisindeyiz

Milli İstihbarat Akademisi tarafından NATO Ankara Zirvesi öncesinde düzenlenen “İstihbarat ve Dayanıklılık” programında konuşan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, ABD-İran anlaşmasına dair haberlerin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Kalın, önümüzdeki günlerin ve haftaların müzakerelerin asıl kritik aşamasını oluşturacağını vurgulayarak, “Asıl konuların ele alınacağı zorlu bir süreç bizi bekliyor.” ifadelerini kullandı.

KÜRESEL GÜVENLİK VE NATO VURGUSU

Kalın konuşmasında, Orta Doğu’dan Karadeniz’e, Doğu Akdeniz’den Avrupa güvenliğine uzanan geniş coğrafyadaki gelişmelerin NATO’nun önemini artırdığını belirtti.

Güvenlik kavramının artık yalnızca askeri unsurlarla açıklanamayacağını ifade eden Kalın, enerji arz güvenliği, ekonomik istikrar, siber dayanıklılık ve bilgi güvenliğinin de modern güvenlik anlayışının temel parçaları haline geldiğini dile getirdi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE HİBRİT TEHDİTLER

Kalın, Rusya-Ukrayna savaşının yalnızca iki ülke arasındaki bir çatışma olmadığını, küresel etkileri olan çok boyutlu bir kriz haline geldiğini söyledi.

Savaşın enerji hatları, Karadeniz güvenliği ve tahıl koridorları gibi alanlarda ciddi sonuçlar doğurduğunu belirten Kalın, modern çatışmalarda hibrit tehditler, insansız sistemler ve bilgi operasyonlarının belirleyici rol oynadığını kaydetti.

TÜRKİYE’NİN NATO İÇİNDEKİ STRATEJİK ROLÜ

Türkiye’nin 1952’den bu yana NATO içinde kritik bir rol üstlendiğini vurgulayan Kalın, Ankara’nın ittifakın doğu ve güney kanatlarının güvenliği, Karadeniz istikrarı ve terörle mücadelede önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Soğuk Savaş sonrası dönemde Türkiye’nin stratejik öneminin daha da belirginleştiğini söyleyen Kalın, ülkenin NATO’nun değişen güvenlik mimarisinde aktif bir aktör olduğunu dile getirdi.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE” VE YENİ GÜVENLİK YAKLAŞIMI

Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen “Terörsüz Türkiye” hedefinin yalnızca güvenlik politikası değil, aynı zamanda ekonomik ve demokratik kapasiteyi güçlendiren bir süreç olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin bu dönüşümle birlikte hem bölgesel hem de ittifak güvenliğine daha güçlü katkı sunacağını söyledi.

TEKNOLOJİ, YAPAY ZEKA VE YENİ GÜVENLİK DÖNEMİ

Konuşmasında teknolojik dönüşüme de değinen Kalın, yapay zekâ, siber kabiliyetler, uydu sistemleri ve otonom platformların yeni güç dengelerini belirlediğini vurguladı.

Teknolojinin güvenlik alanında stratejik bir araç haline geldiğine dikkat çeken Kalın, siber güvenlik ve veri koruma konularının NATO gündeminde giderek daha kritik bir yer edindiğini ifade etti.

NATO ANKARA ZİRVESİ VE SİMGESEL HEDİYE

Program kapsamında Kalın, NATO İstihbarat ve Güvenlikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Scott W. Bray’e, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun NATO için hazırladığı ve Türkiye tarafından 1960’ta ittifaka armağan edilen mozaiğin işlendiği tabloyu takdim etti.