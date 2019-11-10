Mobil Trafik Eğitim Tır'ında 5 bin çocuğa eğitim verildi

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak projesi olan 'Mobil Trafik Eğitim Tır'ında 12 ilde 5 bin 584 ilkokul öğrencisine trafik eğitimi verildi.

EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde erken yaştaki çocuklarda trafik bilinci ve farkındalığının oluşturulması amacıyla hayata geçirilen 'Mobil Trafik Eğitim Tır'ında çocuklara trafik eğitimi verilmeye devam ediliyor.

Şimdiye kadar 12 ilde, 120 okulda, 5 bin 584 ilkokul öğrencisine trafik eğitimleri verilen Mobil Trafik Eğitim Tırı'na bir yenisi eklendi. İkinci tır, yarından itibaren eğitimlere başlayacak. Emniyet Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan ikinci tı'da, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kayseri'de ilkokul öğrencilerine trafik eğitimleri verilecek.

PARKURDA EĞİTİM

Mobil Trafik Eğitim TIR'ında 20 öğrenci sınıf ortamında teorik ve uygulamalı trafik güvenliği konusunda eğitim görebiliyor. Tır içinde bulunan 2 adet LCD televizyon sayesinde çocuklara temel trafik eğitimleri veriliyor.

Eğitim brandası ve akülü araçlarla tır yakınına kurulan trafik eğitim parkuru sayesinde okul geçit görevlileri ve eğitici personel ile birlikte öğrencilere yaya geçitlerini kullanma, karşıdan karşıya geçme, okul geçitlerini kullanma, geçiş önceliği bulunan araçlara yol verme, geçme ve geçilme kuralları öğretiliyor.