Modern bir Adem-Havva masalı: Leonardo

Lale Müldür, Leonardo ile okurlarının alışkın olduğu ve çok özlediği yorumuyla onlara modern bir masal anlatıyor. Ayrıca bu masal, Benoit Hamet’in çizimleriyle de bir başka havaya bürünüyor…

(Lale Müldür)

LEONARDO

Müldür, Leonardo ile modern bir Adem – Havva masalı anlatıyor. Başka türlü bir galaksinin var olduğunu savunuyor ve dünyada yaşanmış tüm kara aşkların feraha çıkma ihtimalini ortaya koyuyor.

Hamet’in özel çizimleri ile de okuyucusunun kalbini tam ortadan vuran Müldür, şöyle sesleniyor bize ve terk edilişini anlatıyor:

"Terk edilmişim ben. Ya siz?

Mavi geniş boy bir valiz gibi terk edilmişim.

Leonardo tam zamanında terk ettin beni.

Camdan düşen ilk taştın sen, bacağa sürülen ilk yara kremi…

Leonardo terk ederken dünyayı, ne olur terk etme beni".

Bir masalın tam ortasında kendinize bir yer bulmaya hazır mısınız?

Lale Müldür

Leonardo

Karakarga Yay.

S.: 80

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Damla Karakuş

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