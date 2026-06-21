MotoGP'nin Çekya'daki 9. etabının galibi Marc Marquez oldu
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 9. etabı Çekya Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez birinci sırada bitirdi.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 9. etap heyecanı Çekya Grand Prix'sinde yaşandı.
Sezonun 9. yarışı, Brno kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 21 tur üzerinden gerçekleştirildi.
Kariyerinde 7 kez MotoGP şampiyonluğu yaşayan Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez, 39 dakika 51.29 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak üst üste ikinci etap galibiyetini elde etti.
PODYUMDAKİLER
SuperFile Trackhouse takımından Japon Ai Ogura, liderin 0.421 saniye gerisinde ikinci, Ducati Lenovo ekibinden İtalyan Francesco Bagnaia ise 2.255 saniye farkla üçüncü oldu.
TOPRAK 14. OLDU
Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu (Prima Pramac Yamaha), yarışı liderin 25.806 saniye arkasında bitirerek 14. sırayı aldı.
SIRADAKİ YARŞ HOLLANDA'DA
Sezonun 10. etabı Hollanda Grand Prix'si, 28 Haziran'da koşulacak.
PİLOTLAR KLASMANININ İLK 5 SIRASI
1. Marco Bezzecchi (İtalya): 180 puan
2. Jorge Martin (İspanya): 172
3. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 157
4. Marc Marquez (İspanya): 140
5. Ai Ogura (Japonya): 134
21. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 11