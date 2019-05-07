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Motorinin litresine 17 kuruş zam yapıldı

Motorinin litre fiyatına 17 kuruş zam yapılırken, eşel mobil sistemi ile pompa fiyatında değişiklik olmadı.

REUTERS | 07.05.2019 - 08:50..
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), Bugünden itibaren geçerli olmak üzere, motorinde 17 kuruş/litre fiyat artışı gerçekleştiğini, artışın ÖTV'den karşılandığı için pompa fiyatlarına yansımayacağını duyurdu.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ

ÖTV'nin azaltılması yoluyla zamların tükeciye yansımaının önüne geçen eşel mobil sistemi, otogazda mart ortasından itibaren benzin ve motorinde ise nisan ortasından itibaren yeniden uygulanmaya alındı.

ÖTV DESTEĞİYLE FİYAT SABİT KALIYOR

Akaryakıt fiyatlarında 2018 Mayıs ayı ortasında eşel mobil sistemine geçilmiş, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) destekleriyle zamlar fiyatlara yansıtılmamıştı. ÖTV destekleri benzinde kasım ayı başında, motorinde kasım ayı sonunda, otogazda ise aralık ayı başında sıfırlanmıştı.

Motorinin litresine 17 kuruş zam yapıldı

Eşel mobil sistemi ÖTV'nin azaltılması yoluyla gerçekleştirildiğinden bütçede ilgili gelir kaleminde düşüşe neden oluyor. Geçen yıl sistemin başladığı mayıs ayından, en yoğun etkilerin sona erdiği kasım ayı ortasına kadar devletin feragat ettiği ÖTV tutarı 8.3 milyar lira olmuştu.

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