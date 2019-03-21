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Motorola RAZR katlanabilir telefonun bazı özellikleri belli oldu

Katlanabilir telefonlara farklı bir bakış açısı getirecek Motorola RAZR telefonların, bazı özellikleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 21.03.2019 - 11:02..
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Samsung, katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u tanıttıktan sonra Huawei de kendi katlanabilir telefonu Mate X'i tanıtarak bir anda ilgi odağı olmuştu. Katlanabilir telefon haberlerini sıkça duyduğumuz şu günlerde, bir hamle de Motorola'dan geliyor.

Şimdiye kadar gördüğümüz katlanabilir telefonlardan farklı olacak Motorola RAZR, dikey bir biçimde katlanıyor. Yeni ortaya çıkan bilgilere göre telefon, orta-üst seviye özellikler ile birlikte gelecek.

motorola

MOTO RAZR ÖZELLİKLERİ

Moto RAZR'ın 2,2 GHz hızında ve Adreno 616 grafiklerinde çalışan 8 çekirdekli Snapdragon 710 tarafından destekleneceği tahmin ediliyor. 4 GB RAM + 64 GB depolama ve 6 GB RAM + 128 GB depolama olmak üzere iki farklı seçeneği bulunacak telefon, 27W TurboPower şarjı da destekleyecek.

2,730mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olması beklenen telefonun kameraları ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor.

motorola

6.2 inç OLED bir ekrana sahip olacak Moto RAZR, dikey bir şekilde katlanacak ve telefonun dış kısmında bildirimlerin görülebilmesini sağlayan küçük bir ekran bulunacak. Bazı iddialara göre telefonun satış fiyatı ise 1.500 dolar olacak.

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