Motorola'nın katlanabilir telefonu Razr tanıtıldı

Samsung, katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u tanıttıktan sonra Huawei de kendi katlanabilir telefonu Mate X'i tanıtarak, bir anda ilgi odağı olmuştu. Katlanabilir telefon haberlerini sıkça duyduğumuz şu günlerde, bir hamle de Motorola'dan geldi.

Motorola, düzenlediği etkinlikte merakla beklenen katlanabilir telefonu Razr'ı resmen tanıttı. Diğer katlanabilir telefonların aksine dikey olarak katlanan telefonun çıkış fiyatına ve özelliklerine hep birlikte bir göz atalım.

MOTOROLA RAZR ÖZELLİKLERİ

6,2 inç büyüklüğünde esnek OLED ekrana sahip Motorola Razr, 2142 x 876 piksellik bir ekran çözünürlüğüne sahip. Ayrıca telefon kapatıldığında, dış tarafında 2.7 inç büyüklüğünde ikinci bir ekran karşımıza çıkıyor. Bu ikinci ekran, telefonu açmak zorunda kalmadan, bildirimlere yanıt vermenize, kamerayı kullanmanıza, müzik dinlemenize ve daha birçok şeye erişmenize olanak tanıyor.

Qualcomm Snapdragon 710 işlemcisinden güç alan telefonda, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor.





Motorola Razr'ın kamera özelliklerine baktığımızda, Sony IMX519 sensörlü 16MP ana kamera ve 5MP ön kamera karşımıza çıkıyor. Bu kameralarda aynı zamanda otomatik sabitleme, yapay zeka desteği ve gece modu gibi özellikler de yer alıyor.

15W hızlı şarj desteğine sahip 2510 mAh batarya kapasitesiyle kullanıcılarla buluşacak telefon, satış fiyatı ile kullanıcıları pek de memnun etmeyecek.





MOTOROLA RAZR SATIŞ FİYATI

Katlanabilir telefonların, normal telefonlara göre pahalı satıldığını zaten biliyoruz. Bu nedenle Motorola Razr'ın satış fiyatı bizim için sürpriz olmadı. Ocak ayında satışa çıkacak telefonun fiyatı 1.499 dolar olarak açıklandı.

Motorola Razr'ın ülkemize gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor. Ancak telefonun, şu anki dolar kuruna göre ülkemizdeki fiyatı 8 bin 650 TL + Vergiler olacak.

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