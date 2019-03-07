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Motosiklet sürerken telefonla oynadı kaza yaptı

İstanbul Bayrampaşa'da motosikletle giderken telefonla oynayan genç, minibüse arkadan çarptı. O anlar kask kamerasında kayıttaydı.

İHA | 07.03.2019 - 09:05..
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Bayrampaşa Rami Kışla Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir motosikletli, mesajlarına bakmak için cebinden telefonunu çıkarttı.

MİNİBÜSE ÇARPTI

Seyir halindeyken bir yandan telefonuyla ilgilenen genç, kırmızı ışığın yandığını fark edemeyince önündeki minibüse çarptı. Ufak bir kaza atlatan genç, ardından aracına çarptığının farkında bile olmayan sürücüye durumu anlattıktan sonra yoluna devam etti.

Motosiklet sürerken telefonla oynadı kaza yaptı ViDEO

"TELEFONLA OYNAYAMAYIN"

Kendisinin bile güldüğü kazada genç, “Telefonla oynamayın.” diyerek kendisiyle dalga geçti. Kaza anı ve sonrası ise kask kamerasına yansıdı.

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