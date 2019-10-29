Motosiklet sürücüsüne hem çarptı hem darbetti

Bursa'nın İnelgöl ilçesi Altay Caddesi'nde AVM kavşağında bir otomobil dönüş yapmak istediği sırada arkasından gelen Ömer P.'nin kullandığı motosiklet, araca çarptı.
DURUMUNU SORMAK YERİNE DARBETTİ
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savruldu. Kaza sonrası araçtan inen otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsüne durumunu sormak yerine darbetmeye başladı. Yaşananlar güvenlik kamerasına da yansırken, vatandaşların tepki göstermesi üzerine sürücü otomobiline binerek olay yerinden kaçtı.
Çarptığı motosiklet sürücüsünü darbettikten sonra kaçtı VİDEO
POLİS KAÇAN ŞÜPHELİYİ ARIYOR
Darp sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis, kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.