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Motosikletli hırsızlar hamile kadını yerlerde sürükledi

İstanbul Zeytinburnu’nda motosikletli hırsızlar; yolda yürüyen yabancı uyruklu hamile kadının çantasını alıp kaçtı.

İHA | 19.11.2018 - 12:36..
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2 Kasım Cuma günü Nuripaşa Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Sokak üzerinde yürüyen Çin uyruklu bir kadının arkasından motosikletle yaklaşan 2 kişi, kadının çantasını alarak kaçmaya başladı.

HIRSIZLAR TESPİT EDİLDİ

Kaçarken çantasını bırakmak istemeyen talihsiz kadın, yolda metrelerce süre sürüklenirken, zanlılar arkalarına bakmadan kayıplara karıştı. Olayın ardından harekete geçen Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan araştırmalarda kapkaç yapan şahısların M.K. ve İ.Ö. adlı kişiler olduğunu tespit etti.

Motosikletli hırsızlar hamile kadını yerlerde sürükledi ViDEO

2 ZANLI TUTUKLANDI

5 Kasım’da yapılan operasyonda yakalanan kapkaç zanlıları İ.Ö. ve M.K., gözaltına alındı. Çaldıkları çanta içerinde bulunan parayı harcadıkları ileri sürülen 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından 6 Kasım Salı günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan, zanlılar tarafından kadının çantasının çalınıp kaçarken yolda sürüklenmesi çevrede bulunan güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde kadına yaklaşan motosikletli zanlıların çantayı alıp kaçarken, kadını sürükledikleri görülüyor. Bu arada kadının olduğu düşünülen küçük bir kız da korku içinde olay yerinden uzaklaşıyor.

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