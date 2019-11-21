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Motosikletli sürücülerin kazaları şehir polis kamerasında

Burdur’da birbirine benzer otomobil ve motosikletin karıştığı trafik kazaları polis kameralarına yansıdı.

İHA | 21.11.2019 - 10:10..
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Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kapsamındaki şehir polis kameralarına yansıyan kazalarda, trafik ihlalleri dikkat çekti.

Gerçekleşen kazalarda çok sayıda yaralı olurken, yaşamını yitiren kimsenin olmadığı da belirtildi.

BURDUR'DA 3 KAZA

Birinci kazada, sol şeritte seyir halindeyken kavşağa geldiği sırada aniden sağa dönen otomobile, arkadan gelen motosiklet çarptı. Kazada kasksız olduğu gözlenen motosiklet sürücüsü otomobile çarparak yaralandı.

Benzer bir diğer kazada da, yine seyir halinde ilerleyen bir otomobil kavşağa geldiği sırada sağa dönüş yaparken, arkadan süratli gelen motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet ve kasksız sürücü metrelerce savruldu.

Bir diğer kazada ise, kırmızı ışıkta bekleyen otomobillerin arasına kamyon daldı. Viraj dönüşünde hızını azaltmayan kamyon sürücüsü, ışıkta bekleyen üç araca çarparak durabildi.

Burdur’da motosikletli sürücülerin kazaları şehir polis kamerasında ViDEO

Motosikletli sürücülerin kazaları şehir polis kamerasında

Motosikletli sürücülerin kazaları şehir polis kamerasında

Motosikletli sürücülerin kazaları şehir polis kamerasında

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