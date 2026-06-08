Mounjaro ve meme kanseri bağlantısı araştırılıyor: Tirzepatid için dikkat çeken bulgu

Milyonlarca kişinin diyabet ve kilo kontrolü amacıyla kullandığı Mounjaro, bu kez kanser araştırmalarıyla gündemde. İlacın etken maddesi olan tirzepatid üzerine yapılan yeni bir çalışmada, obez hayvan modellerinde meme tümörü büyümesinin daha yavaş seyrettiği gözlendi. Ancak araştırmacıların dikkatini çeken asıl nokta ilacın kendisinden çok, kilo kaybıyla birlikte değişen metabolik ortamın tümörler üzerindeki olası etkisi oldu.

Bulgular henüz insanlarda doğrulanmış değil ancak obezite ve kanser arasındaki bağlantıya dair yıllardır süren araştırmalara yeni bir boyut kazandırıyor.

OBEZİTE VE MEME KANSERİ ARASINDAKİ BAĞLANTI

Bilim insanları uzun süredir obezitenin yalnızca kilo artışından ibaret olmadığını vurguluyor. Yağ dokusu, hormon üreten ve bağışıklık sistemiyle etkileşim kuran aktif bir yapı olarak kabul ediliyor. Vücutta yağ miktarı arttığında inflamasyonun yükselmesi, insülin direncinin gelişmesi ve bazı hormon düzeylerinin değişmesi gibi süreçler ortaya çıkabiliyor.

Araştırmacılar, bu değişimlerin bazı kanser türlerinin gelişimi ve ilerleyişi üzerinde etkili olabileceğini düşünüyor. Bu nedenle günümüzde kanser araştırmaları yalnızca tümör hücrelerine değil, tümörün içinde bulunduğu biyolojik ortama da odaklanıyor.

TİRZEPATİD MEME KANSERİ ARAŞTIRMASINDAKİ BULGULAR

Araştırmada tirzepatid verilen obez hayvanlarda belirgin kilo kaybı, vücut yağında azalma ve metabolik göstergelerde iyileşme görüldü. Bununla birlikte meme tümörlerinin büyüme hızında da düşüş gözlendi.

Araştırmacılar özellikle yağ dokusundaki azalmanın dikkat çekici olduğunu belirtiyor. Çünkü elde edilen veriler, tümör üzerindeki etkinin doğrudan ilaçtan değil, kilo kaybıyla birlikte değişen metabolik koşullardan kaynaklanabileceğini düşündürüyor. Çalışmanın en çok ilgi gören yönü de bu ihtimal oldu.

KİLO KAYBI MI, İLACIN DOĞRUDAN ETKİSİ Mİ?

Araştırmanın en önemli noktalarından biri de etkinin kaynağı. Tirzepatidin tümör büyümesi üzerindeki olası etkisi doğrudan ilaç mekanizmasından mı kaynaklanıyor, yoksa vücut yağındaki azalma ve metabolik düzelme mi bu sonucu oluşturuyor, henüz net değil.

Bu ayrım önemli. Çünkü obezitenin azalması zaten bazı kanser türleriyle ilişkili risk faktörlerini etkileyebiliyor. Tirzepatidin ayrıca inflamasyon, bağışıklık yanıtı ya da tümör mikroçevresi üzerinde bağımsız bir etkisi olup olmadığı ise daha fazla araştırma gerektiriyor.

MOUNJARO’NUN MEME KANSERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ KANITLANMIŞ DEĞİL

Şimdilik eldeki bulgular yalnızca hayvan modellerinden geliyor ve insan vücudunda aynı etkinin görülüp görülmeyeceği bilinmiyor. Bu nedenle tirzepatidin meme kanserini tedavi ettiği, tümörleri küçülttüğü ya da kanseri önlediği yönünde bir sonuca varmak mümkün değil.

Uzmanlar, bu tür çalışmaların umut verici olduğunu ancak klinik araştırmalarla doğrulanmadan kesin yorum yapılmaması gerektiğini vurguluyor.