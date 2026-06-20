Mozart’a ait el yazması defter bulundu: Daha önce bilinmeyen eserleri ortaya çıktı

Klasik müziğin dehası Wolfgang Amadeus Mozart, ölümünün ardından 2 asır geçmesine rağmen milyonları müziğiyle büyülemeyi sürdürüyor.

En son 2012 yılında Avusturya’daki bir çatı arasında, Mozart’ın 11 yaşındayken bestelediği bir piyano parçası bulunmuştu.

Yaşanan olaydan sonra kendisine ait başka eserlerin gün yüzüne çıkmamış olma ihtimali, tüm dünyayı heyecanlandırmıştı.

MOZART'A AİT 44 SAYFALIK BİR DEFTER KEŞFEDİLDİ

France 24 haber sitesi, Wolfgang Amadeus Mozart’a ait yeni bir gelişmenin yaşandığına dair dikkat çeken bir haber yayımladı.

Habere göre; Fransa Ulusal Kütüphanesi’nde görev yapan bir küratör, incelediği isimsiz el yazmaları arasında Wolfgang Amadeus Mozart’a ait olduğu doğrulanan 44 sayfalık nadir bir not defteri keşfetti.

BÜYÜK KEŞİF

Fransa Ulusal Kütüphanesi, bu not defterini büyük keşif olarak nitelendirdi.

İlk incelemelere göre defterin içerisinde, Mozart’ın 22 yaşındayken Paris’te verdiği müzik dersleri ve gençlik dönemindeki çalışmaları bulunuyor.

MÜZİĞİ HALKA AÇIK OLARAK YORUMLANACAK

Müzisyenler, bu hafta sonu Mozart’ın 22 yaşındayken bir aristokrat Fransız öğrenciye ders verirken yazdığı flüt ve arp için bestelenmiş müziği ilk kez halka açık olarak yorumlayacak.

DEFTERDE BULUNAN PARÇALAR

Kütüphanenin müzik bölümünde küratör olan François-Pierre Goy, emekliliğinden önce tamamlamak istediği anonim el yazmaları yığını arasında bu hazineye rastladığını söyledi.

44 sayfalık defterde, Avusturyalı dahinin Mayıs–Temmuz 1778 arasında Marie-Louise-Philippine de Bonnieres de Guines’e verdiği bir düzine günlük egzersiz ile flüt ve arp için yazılmış yedi parça bulunuyor.

FRANSIZ DEVRİMİ SIRASINDA DEFTERE EL KONULDU

Avusturya merkezli Mozarteum Vakfı’nın direktörü Armin Brinzing, defteri isan ayında doğruladı.

Kütüphaneye göre el yazması, Fransız Devrimi sırasında 1794’te Guines Dükü’nün evinden el konulan iki müzik demetinin parçasıydı ve daha sonra Fransa Ulusal Kütüphanesi’ne ulaştı.