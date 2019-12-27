MSB 2019'un bilançosunu açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2019 yılını geride bırakırken, yıl içinde icra edilen görevler ve yürütülen faaliyetlere ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

Basın ve Halka İlişkiler Şube Müdürü Deniz Yarbay Nadide Şebnem Aktop'un basını bilgilendirdiği toplantıdan satır başları;

150 OPERASYONDA 1789 TERÖRİST İMHA EDİLDİ

2019 yılında PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik yurt içinde ve dışında 31'i büyük 119'u orta çaplı toplam 150 operasyon icra edildiğini, bin 789 teröristin etkisiz hale getirildi. Bunlardan 255'i terör örgütünden kaçarak kendi iradeleriyle teslim oldu.

Operasyonlarda bin 66 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) imha edildi, bin 15 silah, 69 adet tanksavar füze, bin 598 adet el bombası, 420 bin hafif silah mühimmatı, 174 adet mayın, 3 bin 329 kilo patlayıcı madde ile 45 ton amonyum nitrat ele geçirildi.

Teröristler tarafından kullanılan bin 852 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi.

PENÇE OPERASYONLARI

İHA ve SİHA’ların etkin bir şekilde kullanıldığı Pençe Operasyonlarında bugüne kadar toplam 174 teröristin etkisiz hale getirildi.

Sığınak, barınak ve depo olarak kullanılan 398 mağaranın imha edildi.

356 adet mayın ve EYP tespit edildi ve 5,3 ton amonyum nitratin ele geçirildi.

825 KİLOMETRE BETON İNŞA EDİLDİ

Suriye sınırındaki Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi’nin güçlendirilmesi kapsamında; ilk etapta 825,5 kilometre modüler beton duvar, 84 kilometre yüksek güvenlikli tel çit ve sedde inşa edildi ve 22 adet insanlı gözetleme kulesi tamamlandı.

Ayrıca, yapımı planlanan 221 adet hudut birlik tesisinden 73’ünün inşası tamamlandı.

Bugüne kadar Hakkâri’de 29, Şırnak’ta 8 olmak üzere toplam 37 modüler üs bölgesi tesis edildi.

Hudutlarda alınan tedbirlerin artırılması sonucunda, son bir yıl içerisinde; yaklaşık 271 kişi hudut birliklerimizce yakalanarak kolluk kuvvetlerine teslim edildi.

Yaklaşık 385 kişi hududu geçmeden engellendi, yaklaşık 250 kaçakçılık girişimi tespit edilerek önlendi.

Yakalanan/teslim alınan bu şahıslardan 776’sının terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi.

135 BİN SURİYELİ BARIŞ PINARI ALANINA DÖNDÜ

Fırat Kalkanı Harekatı alanında 2019 yılı başından itibaren 492 DEAŞ mensubu, Zeytin Dalı Harekatı alanında ise 41 DEAŞ’lının yakalandı.

Yaklaşık 380 bin Suriye vatandaşının gönüllü olarak Fırat Kalkanı Harekât Alanına, yaklaşık 65 binden fazla Suriye vatandaşının gönüllü olarak Zeytin Dalı Harekât Alanına döndü.

Barış Pınarı Harekat Alanı bölgesinde okullarda bir an önce eğitime başlanması için, kamu kurum ve kuruluşları ile bölge halkının da destekleriyle çalışmalar sürdürülüyor.

Başta su ve elektrik olmak üzere temel altyapı ihtiyaçlarının en kısa sürede eski haline döndürülmesi maksadıyla diğer kurumlarla koordineli olarak gerekli çalışmalar devam ediyor.

Tüm bu çabalar sayesinde terör örgütü baskısı sebebiyle topraklarını terk etmek zorunda kalan 135 bin Suriyeli güvenli ve gönüllü bir şekilde evlerine döndü.

359 TACİZ-SALDIRI

Barış Pınarı Harekatına verilen 150 saatlik sürenin sona ermesinden itibaren, şu ana kadar 359 taciz/saldırı oldu.

Taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında sadece teröristler hedef alınarak karşılık verildi.

RUSYA- TÜRKİYE ORTAK DEVRİYESİ

Rusya Federasyonu ile varılan Soçi Mutabakatı çerçevesinde bugüne kadar toplam 19 müşterek devriye icra edildi.

Bölgede şu ana kadar 2 bin 500’den fazla mayın ve EYP etkisiz hale getirildi.

Harekât bölgesinde tespit edilen, 79 kilometre uzunluğunda, 761 adet tünelin yüzde 95’i kullanılamaz hale getirildi.

İDLİB'TE 182 MİLLİ DEVRİYE

İdlib’deki 12 gözlem noktasında 8 Mart’tan bu yana toplam 182 milli devriyenin icra edildi.

Rejimin son zamanlarda artan ve masum sivilleri hedef alan saldırıları sonucunda 100 bine yakın kişinin kuzeye ve Türkiye sınırına doğru kaçmaya başladı.

25 Mart’tan bugüne kadar 105 bağımsız koordineli devriye icra edildi.

93 TATBİKAT YAPILDI

2019 yılında TSK'nın harbe hazırlık seviyesini arttırmak amacıyla 15’i milli, 78’i uluslararası alanda olmak üzere toplam 93 tatbikat yapıldı veya katılım sağlandı.

Söz konusu tatbikatların 23’ü NATO kapsamında, 2414 personel ile iştirak edildi.

TSK, küresel ve bölgesel güvenliğe katkı sağlamak maksadıyla, farklı coğrafyalarda 15 göreve yaklaşık 2 bin 500 personel ile iştirak etti.

FETÖ'DEN 18 BİN 630 PERSONEL İHRAÇ EDİLDİ

FETÖ ile mücadele kapsamında yürütülen soruşturmalar neticesinde 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar 3 bin 559’u 2019 yılında olmak üzere, toplam 18 bin 630 personelin ihraç edildi.

356’sı 2019 yılında olmak üzere, toplam 982 emekli personelin rütbeleri geri alındı, 5 bin 846 personel hakkında adli ve idari süreç devam ediyor.

MUVAZZAF ORANI YÜZDE 51’E YÜKSELDİ

15 Temmuz 2016’dan bugüne yaklaşık 2 bin 500 subay/astsubayın mezun oldu

Ordudaki muvazzaflık oranının yüzde 51’e yükseldi.

Dış kaynaktan temin edilerek temel eğitimlerini tamamlayan 15 bin subay/astsubay TSK saflarına katıldı.

15 Temmuz 2016 tarihinden sonra TSK'ya muvazzaf subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş/er olmak üzere yaklaşık 80 bin personel temin edildi.