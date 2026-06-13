MSB duyurdu: Van hudut hattında 290 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Jandarmanın sınır hattında da devriye görevi kararlılıkla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu kapsamda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

290 KİLO UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Van hudut hattında 290 kilo 665 gram uyuşturucu ele geçirildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimiz, vatanımızın güvenliği için 7/24 keşif, gözetleme ve devriye görevini kararlılıkla sürdürüyor. Son olarak Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde, 15 adet çuval içerisinde toplam 290 kilo 665 gram uyuşturucu madde tespit edildi.

Ele geçirilen uyuşturucu madde, gerekli işlemlerin yapılması üzere Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" denildi.