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MSB: İdlib'de 12 Ocak'ta ateşkes başlayacak

MSB, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes uygulamasının, 12 Ocak saat 00.01'den itibaren başlatılacağını duyurdu.

AA | 10.01.2020 - 18:20..
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MSB: İdlib'de 12 Ocak'ta ateşkes başlayacak

Suriye'de Esad'ın İdlib'in kontrolünü geri almak için düzenlediği operasyon nedeniyle yüz binlerce insan Türkiye sınırına doğru kaçmıştı.

İdlib için çözüm yolları arayan Türkiye, Rusya ile sorunları masaya yatırdı.

2 tarafta İdlib için ateşkes kararında mutabakat sağladı.

MSB: 12 OCAK'TA ATEŞKES BAŞLAYACAK

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde, hava/kara saldırılarının durdurulması, can kayıpları ile yeni göç akımlarının önlenmesi ve hayatın yeniden normale döndürülmesine katkı sağlamak amacıyla ateşkes uygulanması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, Türkiye ve Rusya Federasyonu, bölgede 12 Ocak 2020 saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanması konusunda mutabık kaldı.

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