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MSB: İkinci ortak devriye tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askerlerinin, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde ikinci ortak kara devresinin tamamlandığını açıkladı.

İHA | 05.11.2019 - 15:10..
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Milli Savunma Bakanlığı Türk ve Rus askeri unsurlarının,  Soçi'de varılan mütabakat sonrası kararlaştırılan, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde ortak devriye faaliyetleri kapsamında, ikinci kara devresinin tamamlandığını açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların da iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki ikinci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Ayn el Arap bölgesinde icra edilen ikinci kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA’lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları, 73 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriye yaptı.”

MSB: İkinci ortak devriye tamamlandı

MSB: İkinci ortak devriye tamamlandı

MSB: İkinci ortak devriye tamamlandı


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