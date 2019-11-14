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MSB: PKK/YPG'ye ait 50 adet mayın bulundu

Milli Savunma Bakanlığı, arama-tarama faaliyetleri kapsamında teröristlere ait mühimmat bulunduğunu bildirdi.

Haber Merkezi | 14.11.2019 - 14:23..
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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyetleri devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), devam eden faaliyetler sırasında PKK/YPG'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Ayrıca sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaya ek olarak, bulunan mühimmatın görüntüleri de paylaşıldı.

PKK/YPG'nin anti tank mayınları ele geçirildi VİDEO

OKUL BİNASINI DEPO OLARAK KULLANMIŞLAR

MSB tarafından yapılan açıklamada,  "Barış Pınarı Harekât Bölgesinde arama tarama faaliyetleri devam ediyor. PKK/YPG terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 adet anti tank mayını bulundu." ifadelerine yer verildi.

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