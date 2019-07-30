Muğla merkezli fuhuş operasyonu

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce, Bodrum merkezli 5 ilde fuhuş çetesine yönelik operasyon düzenlendi.

ÇEŞİTLİ VAATLERLE KANDIRILARAK GETİRİLİYOR

Turizm sezonunu fırsat bilip, yurt dışından çeşitli vaatlerle kandırılarak getirilen kadınları, fuhuş batağına sürükleyen bir organizasyonun belirlenmesiyle birlikte çalışma başlatıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Örgütlü olarak insan ticareti yaptığı tespit edilen grubun yapısının çözümlenmesi ve delillendirme aşamasının tamamlanmasıyla birlikte Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca, eş zamanlı operasyon başlatıldı.

36 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Operasyon kapsamında yapılan çalışmalar neticesind,e örgüt içerisinde bulunan 38 şüphelinin kimlikleri belirlendi.

İlgili savcı talimatıyla 38 şüpheliden, 36’sı hakkında arama ve gözaltı talimatı kararı çıkarıldı.

Bodrum merkezli olmak üzere Bursa, İstanbul, Mardin ve İzmir illerinde 36 şüphelinin ikametlerine yönelik arama ve gözaltı işlemleri, eş zamanlı olarak başlatıldı.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, ifade ve sorgu işlemlerinin ardından 2 Ağustos’ta adli makamlara sevk edilecek.