Muğla'da 10 gündür haber alınamayan adam asansör boşluğunda ölü bulundu
Menteşe ilçesinde 10 gündür haber alınamayan Fikret Filibe'yi bulmak için telefon sinyallerini kullanan ekipler, 74 yaşındaki adamı yaşadığı apartmanın asansör boşluğunda cansız halde buldu.
Yakınları, Orhaniye Mahallesi İsmet Çatak Caddesi'nde yaşayan Fikret Filibe’den uzun süre haber alamadı.
Bunun üzerine endişelenerek durumu polis ekiplerine bildirdiler.
TELEFON SİNYALLERİ İNCELENDİ
İhbar sonrası çalışma başlatan ekipler, Filibe’nin telefon sinyallerini incelemeye aldı.
İncelemede, sinyallerin yaşadığı apartmandan geldiği tespit edildi.
ASANSÖR BOŞLUĞUNDA ÖLÜ HALDE BULUNDU
Binada arama çalışması başlatıldı.
Aramada, Fikret Filibe’nin cansız bedenine apartmanın asansör boşluğunda ulaşıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Filibe’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)