Muğla'da eşini döverek öldürdü: Verilen ceza istinafa taşındı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Beyobası Mahallesi'nde 21 Ocak 2025'te saat 19.30 sıralarında, korkunç bir olay meydana geldi.

Yunus Korkut, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşi, 2 çocuk annesi Ummuhan Korkut'un bayıldığını ve ağzından köpük geldiği ihbarında bulundu.

VÜCUDUNDA MORLUKLA TESPİT EDİLDİ

Sağlık görevlileri tarafından Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkut, durumu ağırlaşınca Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tetkiklerde vücudunda morluklar tespit edilen ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Ummuhan Korkut, beyin ameliyatı sonrası yoğun bakıma alındı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Korkut, tedavi gördüğü hastanede 1 hafta sonra hayatını kaybetti.

Korkut'un cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Köyceğiz ilçesi Beyobası Mahallesi'nde toprağa verildi.

YEMEK YAPMADIĞI İÇİN DÖVMÜŞ

Olayın ardından gözaltına alınan Yunus Korkut, suçunu itiraf edip, eşini yemek yapmadığı için dövdüğünü söyledi.

Korkut, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

YEREL MAHKEMEDEN 14 YIL HAPİS CEZASI

Soruşturmanın ardından Korkut hakkında, 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı.

Davanın karar duruşması, Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen 30 Nisan'da görüldü. Mahkeme heyeti, Yunus Korkut'u, 'Eşe karşı ölüm neticesine sebebiyet veren kasten yaralama' suçundan 14 yıl hapis cezasına mahkum etti. Kararda, suçun işleniş şekli ve sanık Korkut'un kastının yoğunluğu göz önüne alınıp, takdiri indirim uygulanmadı.

KARARIN GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı.

Gerekçeli kararda, Yunus Korkut'un eşi Ummuhan Korkut'a yönelik darp eylemini kabul ettiği, ancak öldürme kastıyla hareket ettiğine dair yeterli delil bulunmadığı belirtildi.

Olayda kullanılan herhangi bir öldürücü alet bulunmaması, taraflar arasında öldürmeyi gerektirecek önceden planlanmış ağır bir husumetin tespit edilememesi ve sanığın olay sonrası eşini hastaneye ulaştırmak için çaba göstermesinin de dikkate alındığı gerekçeli kararda yer aldı.

Kararda, sanığın eşine yumruk ve tokat attığı, Ummuhan Korkut'un kısa süre sonra fenalaşarak ahır girişinde baygın halde bulunduğu, Adli Tıp Kurumu raporuna göre ölümün künt kafa travmasına bağlı kanama sonucu gerçekleştiğinin kesinleştiği ifade edildi. Gerekçeli kararında sanık Korkut'un eyleminin öldürme değil, kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçunu oluşturduğu kaydedildi. Gerekçeli kararda ayrıca olay anını doğrudan gösteren kamera kaydı ya da öldürme kastını açıkça ortaya koyan başka bir somut delil bulunmadığı, sanık Korkut'un aşamalardaki ifadelerinde darp eylemini istikrarlı şekilde kabul ettiği de vurgulandı.

DOSYA İSTİNAFA TAŞINDI

Ummuhan Korkut'un aile avukatı Perihan Ceviz Turasay, Yunus Korkut hakkında verilen 14 yıl hapis cezasına karşı istinaf mahkemesine başvurusu yaptı.

Turasay tarafından Denizli Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, sanığın eyleminin 'eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçunu oluşturduğu belirtilerek yerel mahkeme kararının kaldırılması istendi.

DELİLERİ ÖLDÜRME KASTI

İstinaf dilekçesinde, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanığı 'eşe karşı ölüm neticesine sebebiyet veren kasten yaralama' suçundan mahkum ettiği, ancak olayın oluş şekli, adli tıp bulguları ve dosya kapsamındaki delillerin öldürme kastını ortaya koyduğu ileri sürüldü.

Dilekçede, Adli Tıp Kurumu raporuna göre Ummuhan Korkut'un ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafa içi kanama ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği belirtilip, sanık Korkut'un darbeleriyle ölüm arasında doğrudan illiyet bağı bulunduğu vurgulandı. Raporda ayrıca beynin kaymasına neden olan ağır travmatik bulguların tespit edildiği ifade edildi.

İstinaf başvurusunda olay yeri inceleme görüntülerindeki bazı detayların da yeterince değerlendirilmediği belirtildi. Ahır yakınında bulunan çamurlu tek terlik ile ev girişindeki diğer terliğin, maktulün saldırıdan kaçmaya çalıştığı yönündeki iddiaları desteklediği savunuldu.