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Muğla'da iki motosiklet ve bir kamyon çarpıştı: 1 ölü

Muğla'da 2 motosiklet ve bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İHA | 27.02.2020 - 06:19..
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Muğla'da, Onur Süleyman Yıldız’ın kullandığı 48 FA 132 plakalı motosiklet Fethiye-Antalya kara yolu Tüvtürk mevkisinde, Süleyman A.’nın kullandığı ve yol kenarında park halindeki 43 NF 960 plakalı kamyona çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Motosikletten savrulan Yıldız, aynı istikamette seyreden arkadaşı Yasin Mert Keş idaresindeki 48 AAN 284 plakalı motosiklete çarparak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

1 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Kazada hafif yaralanan Keş ise ambulans ile ilçedeki özel bir hastanede tedaviye alındı. Öte yandan, kaza yerine gelen Yıldız’ın yakınları ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

Muğla'da iki motosiklet ve bir kamyon çarpıştı: 1 ölü

Muğla'da iki motosiklet ve bir kamyon çarpıştı: 1 ölü

Muğla'da iki motosiklet ve bir kamyon çarpıştı: 1 ölü

Muğla'da iki motosiklet ve bir kamyon çarpıştı: 1 ölü

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