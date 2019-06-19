Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Avrupa'ya sığınmaya çalışan göçmenlerin bir numaralı rotası olan Akdeniz'de Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri mültecileri yakaladı.

Canlarını hiçe sayarak Yunan adalarına gitmeye hazırlanan 114 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerince yakalandı.

Muğla'da kaçak göçmenler yakalandı VİDEO



114 GÖÇMEN YAKALANDI

Jandarma, bölgenin kara aracı ile ulaşımı bulunmadığından Sahil güvenlik botu ile Dalyan Koyu'na gitti. Denizden ve karadan yapılan arama çalışmaları sonucunda yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmak için karada hazırlık yapan Afganistan, Suriye ve Pakistan uyruklu 110 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan toplam 114 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak Fethiye iskelesine getirildi. Göçmenlerin jandarmadaki işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.