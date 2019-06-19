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Muğla'da kaçak göçmenler yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Yunan adalarına kaçmaya çalışan 114 göçmen Sahil Güvenlik ve jandarmalar tarafından yakalandı.

DHA | 19.06.2019 - 23:51..
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Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Avrupa'ya sığınmaya çalışan göçmenlerin bir numaralı rotası olan Akdeniz'de Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri mültecileri yakaladı.

Muğla'da kaçak göçmenler yakalandı

Canlarını hiçe sayarak Yunan adalarına gitmeye hazırlanan 114 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerince yakalandı.

Muğla'da kaçak göçmenler yakalandı

Muğla'da kaçak göçmenler yakalandı VİDEO

114 GÖÇMEN YAKALANDI

Jandarma, bölgenin kara aracı ile ulaşımı bulunmadığından Sahil güvenlik botu ile Dalyan Koyu'na gitti. Denizden ve karadan yapılan arama çalışmaları sonucunda yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmak için karada hazırlık yapan Afganistan, Suriye ve Pakistan uyruklu 110 kaçak göçmen yakalandı.

Muğla'da kaçak göçmenler yakalandı

Yakalanan toplam 114 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak Fethiye iskelesine getirildi. Göçmenlerin jandarmadaki işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

Muğla'da kaçak göçmenler yakalandı

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