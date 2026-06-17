Muğla’da karavan yangını otomobile sıçradı

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi’nde, bu sabah saat 09.00 sıralarında park halinde bulunan karavanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, karavanın hemen yanında park edilen otomobile de sıçradı.

EKİPLER YARIM SAATTE KONTROL ALTINA ALDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucunda alevleri kontrol altına aldı.

Bu sırada yangının çevredeki diğer araçlara sıçramaması için yoğun çaba gösterildi.

İKİ ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın sonrası karavan ile otomobil, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde çevredeki diğer araçlar zarar görmeden kurtarıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.