Muğla'da kayıp müdür yardımcısı sağ bulundu: Yolunu şaşırmış

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki İnlice Plajı'na 30 Mayıs'ta giden İnlice Ahmet Nazif İlkokulu Müdür Yardımcısı Özkan Kırbıyık, ortadan kayboldu.

Denize girmek için bölgeye gelenler, saat 17.00 civarında, plajda bir süre vakit geçiren kişinin kaybolduğunu fark etti.

Çevredekiler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

EŞYALARI PLAJDA BULUNDU

İhbarla bölgeye, jandarmanın yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç timleri ve drone destekli ekipler sevk edildi.

Bölgede arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, 40 yaşındaki Özkan Kırbıyık’a ait kişisel eşyaların plajda, 48 HYA 74 plakalı otomobilinin ise İnlice Plajı otoparkında bulunduğu tespit etti.

Ekipler, kıyı şeridi ile deniz yüzeyi ve su altında çalışma yaparken bir süre önce eşinden ayrıldığı ve 4 yaşında bir çocuk babası olduğu öğrenilen Kırbıyık'a ulaşılamadı.

YÜRÜYEREK KAMP ALANINA GELDİ

Kıyı şeridi, deniz yüzeyi, su altı ve çevredeki ormanda sürdürülen çalışmaların ardından Kırbıyık, bugün saat 08.00 sıralarında İnlice'deki bir kamp alanına yürüyerek geldi.

Kırbıyık'ın, yürüyüş yaptığı sırada yönünü kaybettiğini, geceyi ormanda geçirdiğini ve acıktığı için kamp alanına ulaştığını söylediği öğrenildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde, Kırbıyık'ın durumunun iyi olduğu belirlenirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.