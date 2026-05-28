Muğla'da kazada otomobilin üzerine savrulan motosiklet sürücüsü öldü

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Muğla'da feci kaza...

Fethiye ilçesinde saat 04.30 sıralarında, Karaçulha Çevre Yolu’nda Seydikemer yönüne giden Serhat Çulha yönetimindeki motosiklet, kavşakta dönüş yapan Gürkan Eren yönetimindeki otomobille çarpıştı.

OTOMOBİLİN ÜZERİNE SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Çulha, otomobilin üzerine savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, motosiklet sürücüsü Serhat Çulha’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü Gürkan Eren ile yanındaki Oğuzhan Aksu ve Halit Can Gel ise yaralandı.

DURUMU AĞIR

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Tedaviye alınan yaralılardan Oğuzhan Aksu’nun durumunun ağır olduğu bildirildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Serhat Çulha’nın cenazesi, savcının incelemelerinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.