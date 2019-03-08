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Muğla'da ölü caretta caretta bulundu

Kanal ve çevre temizliği yapan yerleşik yabancılar, kanal sazlıkları arasında iki caretta carettayı ölü buldu.

Haber Merkezi | 08.03.2019 - 03:02..
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Dalyan Mahallesi'nde 6 yıldır çevre ve kanal temizliği yaban İngiliz, Alman, İskoç ve Hollandalı yerleşik yabancılar, çöp topladıkları sırada sazlıklar arasında hareketsiz duran iki deniz kaplumbağasını fark etti.

İNCELENME ALTINA ALINDILAR

Yerleşik yabancılar, durumu Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlilerine bildirdi.
Kanaldan çıkarılan deniz kaplumbağalarının öldüğü belirlendi. Caretta carettalar incelenmek üzere, İztuzu Sahili’ndeki DEKAMER'e götürüldü.

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