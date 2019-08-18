Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesi Akgedik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı

Ankara'da kimliği belirsiz kişi, yanındaki süs köpeği ile dalaşan sokak köpeğine tekme attı. Köpek, yol kenarına uçarak, park halindeki otomobil ile kaldırımın arasına düştü.

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Sakarya'yı sel götürürken, okey oynamaya devam ettiler

Sakarya'nın Karasu ilçesinde aşırı yağış sonrası sel basan kıraathanedeki müşteriler, hiçbir şey olmamış gibi okey oynamaya devam etti.