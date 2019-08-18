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Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesi Akgedik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA | 18.08.2019 - 14:31..
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Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre orman bölge müdürlükleri bünyesindeki 8 helikopter, çok sayıda arazöz ve yaklaşık 150 orman işçisiyle müdahale edildi.

EKİPLER YOĞUN ÇABA GÖSTERDİ

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, rüzgar nedeniyle yayılma eğilimi gösteren yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba gösterdi.

Muğla'da orman yangını

Sarp bölgede etkili olduğu için karadan müdahalede güçlük çekilen alevlerin, yayılması kısmen durduruldu.

Muğla'da orman yangını VİDEO

YAKININDA YERLEŞİM YERİ YOK

Yangın bölgesine yakın yerleşim yeri bulunmadığı öğrenildi. Akgedik Barajı'nın yangın bölgesine yakın olması, helikopterlerle alevlere daha etkin müdahale edilmesini kolaylaştırıyor.

Muğla'da orman yangını

Muğla'da orman yangını

Muğla'da orman yangını

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