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Muğla'da paraşüt kazasında 2 turist yaralandı

Ölüdeniz'de düzenlenen 20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'inde yaşanan kazada yaralanan turistleri Jandarma Arama Kurtarma ekipleri kurtardı.

DHA | 20.10.2019 - 00:35..
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Hava Oyunları Festivali kapsamında Babadağ'dan atlayış yapan iki parşütçü kayalıklara düşünce kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Muğla'da paraşüt kazasında 2 turist yaralandı

2 PİLOT KAYALIKLARA DÜŞTÜ

Fethiye'de düzenlenen 20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali yeni bir kazaya daha sahne oldu. Babadağ'ın 700 metre pistinden kalkış yapan Hollandalı Kornelis Jacob belirlenemeyen bir nedenle kayalık alana düştü. Slovakyalı Mikes Mario ise şiddetli rüzgar nedeniyle kalkışı sırasında pistin alt tarafında düştü.

Muğla'da paraşüt kazasında 2 turist yaralandı

DİĞER PİLOTLAR YARDIM İSTEDİ

Pistteki diğer pilotların Jacob ve Mario yardımına koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığında konuşlu Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Muğla'da paraşüt kazasında 2 turist yaralandı

YARALILARIN DURUMU İYİ

JAK timi tarafından bulundukları yerlerden istasyon kurarak yaralı iki paraşütçüyü 1700 pistinde bekleyen ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

RUS TURİST HAYATINI KAYBETMİŞTİ

20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali kapsamında süren etkinliklerde, iki gün önce yaşanan kazada Babadağ'ın 1000 metre pistinden atlayan iki turist yaralanmış, bir Rus turist de hayatını kaybetmişti.

Muğla'da paraşüt kazasında 2 turist yaralandı

Muğla'da paraşüt kazasında 2 turist yaralandı

Muğla'da paraşüt kazasında 2 turist yaralandı

Muğla'da paraşüt kazasında 2 turist yaralandı

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Muğla'da paraşüt kazasında turist yaralandı

Muğla'da paraşüt kazasında turist yaralandı

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