Muğla'da zeytinlik yangını makilik alana sıçradı

Muğla'nın Milas ilçesi Pınarcık Mahallesi'ndeki zeytinlikte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve makilik alana da sıçrayan alevler, yakındaki yerleşim yerlerini tehdit etti.

YANGINA ÇOK SAYIDA EKİP GÖNDERİLDİ

Yangına Milas Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki helikopter, 3 arazöz, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, iki su tankeri ve 20 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.

10 DÖNÜM TARIM ARAZİSİ TAHRİP OLDU

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın, daha geniş bir alana yayılmadan ve yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dönüm tarım arazisi ve makilik alan tahrip oldu.

Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.