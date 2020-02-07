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Muğla'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Manisa'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

DHA | 07.02.2020 - 04:32..
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İzmir- Ankara D-300 yolu Gökçeören kavşağı Kovukdere rampaları yakınlarında, Manisa'nın Kula ilçesinden İzmir yönüne giden Selma Ş. yönetimindeki 64 EU 316 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu.

YARDIM ETMEK İÇİN DURAN ARACA ÇARPTI

Ardından, aynı yöndeki Gürkan M. yönetimindeki 45 C 7212 plakalı otomobili ve Sinan K. yönetimindeki 10 L 2004 plakalı otomobili, Selma Ş.'ye yardım etmek için yol kenarına park etti. Bu sırada Şenol M.'nin kullandığı 35 GD 6855 plakalı otomobil, Gürkan M.'nin otomobiline çarptı.

Muğla'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE TARLAYA UÇTU

Gürkan M.'nin otomobili de çarpmanın şiddetiyle Selma Ş.'nin otomobilinin yanına uçtu. Kazada, Sinan K. iki otomobilin arasında kalarak, Şenol M. ise aracın da sıkışarak yaralandı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Sinan K. ile Şenol M.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırılan 2 yaralı, tedaviye alındı.

AYNI YOLDA 2 KAZA DAHA MEYDANA GELDİ

Ayrıca, kazaya karışmamak için aracıyla manevra yapmaya çalışan bir sürücü, önce bir tıra ardından bariyere çarptı. Bir başka sürücü de kayganlaşan yolda aracıyla orta refüje çıkıp bariyerlere çarparak durabildi. Kaza nedeniyle İzmir- Ankara D-300 yolunun İzmir yönüne ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ve jandarma ekiplerinin zincirleme kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

Muğla'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Muğla'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Muğla'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Muğla'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

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