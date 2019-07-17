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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını

Çıkan yangına 7 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer karadan, 4 helikopter ile müdahale edildi.

İHA | 17.07.2019 - 16:56..
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Muğla’da öğle saatlerinde başlayan gök gürültüsü sonucu başlayan yağmur ile birlikte yıldırım düşmesi sonucu Köyceğiz ilçesinde orman yangını başladı.

DÜŞEN YILDIRIM SONRASI YANGIN ÇIKTI

Karayolu kenarında 2014 yılında çıkan orman yangınını bitişiğindeki ormanlık alana düşen yıldırım sonrası yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yangına 7 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer karadan, 4 helikopter de havadan müdahale edilyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını

Köyceğiz Döğüşbelen Mahallesi Balıklı mevkisindeki orman yangınının kontrol altına alınması için karadan ve havadan çalışmalar sürüyor.

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