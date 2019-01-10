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Münbiç sınırında hendek kazmaya devam eden teröristler

YPG'li teröristler, Münbiç sınırında hendek kazmaya devam ediyor.

İHA | 10.01.2019 - 16:17..
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Suriye’nin Cerablus kentine bağlı Sağir köyünün karşısında bulunan Alavat Dağı'ndaki PKK/YPG’li teröristler, iş makineleri ile hendek kazarken görüntülendi.

İŞ MAKİNELERİ DE KULLANIYORLAR

Münbiç sınırında görüntülenen çok sayıda terörist, kürekle hendek kazarken iş makineleri ise hendeklerin önüne toprak yığdı. ABD’nin bölgeden çekilme kararının ardından, yalnız kalınca hendek politikasına tekrar dönen teröristler, iş makineleri ve kazma kürek ile hendek kazarken İhlas Haber Ajansı ekipleri tarafından görüntülendi. Öte yandan, bir yanda hendek ve tüneller kazılırken, diğer yandan bir grup teröristin ise hendek nöbeti tuttuğu görüldü.

Münbiç sınırında hendek kazmaya devam eden teröristler

Münbiç sınırında hendek kazmaya devam eden teröristler

YPG’li teröristler hendek kazarken görüntülendi VİDEO

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