Murat Dalkılıç’tan romantik Hande Erçel paylaşımı

Yeni dizisi ‘Azize’deki performansıyla sosyal medyada büyük eleştiri toplayan oyuncu Hande Erçel’in doğum gününü sevgilisi Murat Dalkılıç, Instagram'dan paylaştığı romantik bir mesajla kutladı.

"DÜNYA GÜZELİ SEVGİLİM"

Ünlü şarkıcı sevgilisiyle çekilmiş bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunarak fotoğrafın altına, “Huzurum, mutluluğum, dostum, dünya güzeli sevgilim. Var ol.” notunu düştü.

MURAT’IN PAYLAŞIMINA HANDE’DEN KARŞILIK GELDİ

Hande Erçel de bir paylaşım yaparak, “Her şeyi paylaşmaya doğum günümle başlamışız, seni seviyorum mutluluğum. 2. ve daha nicelerine.” mutluluğunu sevenlerine anlattı.