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Murat Dalkılıç’tan romantik Hande Erçel paylaşımı

Şarkıcı Murat Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel'in doğum gününü paylaştığı bir fotoğrafla kutladı. Erçel de yaptığı paylaşımla sevgilisine ilan-ı aşk etti.

Haber Merkezi | 24.11.2019 - 11:52..
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Yeni dizisi ‘Azize’deki performansıyla sosyal medyada büyük eleştiri toplayan oyuncu Hande Erçel’in doğum gününü sevgilisi Murat Dalkılıç, Instagram'dan paylaştığı romantik bir mesajla kutladı.

"DÜNYA GÜZELİ SEVGİLİM"

Ünlü şarkıcı sevgilisiyle çekilmiş bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunarak fotoğrafın altına, “Huzurum, mutluluğum, dostum, dünya güzeli sevgilim. Var ol.” notunu düştü.

Murat Dalkılıç’tan romantik Hande Erçel paylaşımı

MURAT’IN PAYLAŞIMINA HANDE’DEN KARŞILIK GELDİ

Hande Erçel de bir paylaşım yaparak, “Her şeyi paylaşmaya doğum günümle başlamışız, seni seviyorum mutluluğum. 2. ve daha nicelerine.” mutluluğunu sevenlerine anlattı.

Murat Dalkılıç’tan romantik Hande Erçel paylaşımı

Murat Dalkılıç’tan romantik Hande Erçel paylaşımı

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