Murat Kurum, CHP'li Haymana ve Gölbaşı Belediye Başkanlarını kabul etti

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Ankara siyasetinin gündemi yoğun...

CHP’de süren 'mutlak butlan' tartışmaları ve parti içindeki hareketlilik devam ederken, dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

AK PARTİ'YE GEÇİŞ İDDİASI GÜNDEMDE

Bazı CHP’li ilçe belediye başkanlarının AK Parti’ye geçeceği öne sürüldü.

Kulislerde, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör’ün, AK Parti’ye katılabileceği yönünde iddialar ortaya atıldı.

BİR İSİM YALANLADI

İddiaların ardından Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Karakoç, AK Parti’ye geçeceğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Karakoç, "Hakkımda ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Partimiz çatısı altında, hemşehrilerimize hizmet etmeye aynı kararlılık ve sorumluluk anlayışıyla devam ediyoruz. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN ZİYARET

Transfer iddialarında adı geçen Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Haymana Belediye Başkanı Sayın Levent Koç ve Gölbaşı Belediye Başkanı Sayın Yakup Odabaşı’nı Bakanlığımızda kabul ettik. İlçelerimizin ihtiyaçlarını ve yürütülen çalışmaları değerlendirdik. Ankara’mızın gelişimi için yerel yönetimlerimizle iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."