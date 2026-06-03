Murat Kurum: COP31'i dönüm noktası olarak görüyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, "COP 31 Business Forum - Türk İş Dünyası İstişare Toplantısı"nda konuşma yaptı.

Bakan Kurum, konuşmasında depremzedelerin yeni konutlarına kısa sürede kavuştuklarını hatırlatarak şunları söyledi:

"Kısa bir zamanda bitirdik ve depremzede kardeşlerimiz evlerine, yuvalarına kavuştu ve bu çalışma, bu azim milletimize umut oldu. Ben bu vesileyle o zor günlerde iş dünyamızın, oda ve borsalarımızın ortaya koyduğu dayanışma ruhu için, bu milletin bağrından çıkan evlatlar olduğunuzu ispatlayan büyük fedakârlığınız için bir kez daha şahsım ve milletim adına hepinize yürekten teşekkür ediyorum."

"COP31'E İŞ DÜNYAMIZ MÜHRÜNÜ VURACAK"

Bakan Kurum, konuşmasında Türkiye'nin ev sahipliğinde yürütülecek olan COP31 süreci hakkında Türkiye Çevre Ajansı, TOBB ve TESK arasında varılan işbirliği protokolü hakkında da şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 2017 yılında TOBB Genel Kurulu’nda yaptığı çağrıya verdiğiniz güçlü karşılığı da asla unutmuyoruz. Türkiye’nin yerli otomobili, iş dünyamızın vizyonu ve cesareti sayesinde hayata geçti. Togg; çevreci, iklim dostu ve yeni nesil bir teknolojinin, en güzel eseri oldu.

Türkiye’nin bir dünya markası olan bir diğer çevreci ve doğa dostu adım olan Sıfır Atık projemizde de yine sizlerle birlikte hareket ettik. Türkiye Çevre Ajansımız, TOBB ve TESK ile iş birliği protokolümüzü imzaladık.

İşte bugün de güçlü iş birliğimizi yepyeni bir evreye taşıyoruz. COP 31’e iş dünyamızın mührünü vurmak için kolları sıvıyoruz. Bugün bizi bir masanın etrafında toplayan süreç, geçtiğimiz Mart ayında sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun, TOBB’un COP31 iş dünyası temsilciği talebiyle başladı.

Tabii biz bu talebi büyük bir memnuniyetle karşıladık ve ivedilikle resmi elçilik görevini tevdi ettik. Bu süreçte TOBB iş dünyamızın önceliklerini ve ulusal paydaş tabanını oluşturarak, COP31 sürecine katılımını teşvik edecek. Yine, paydaşlar arası köprüler kurarak bu kritik süreci koordine edecek.

COP31 DÖNÜM NOKTASI

Biz COP31'i yalnızca uluslararası bir zirve olmanın yanı sıra reel sektörümüzün yeşil dönüşüm kapasitesini dünyaya göstereceği bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Biz takip eden değil, yol gösteren, yön veren bir ülke konumunda olmak istiyoruz."

"TÜM ÜLKELERDEN ŞEFFAFLIK RAPORU TALEP ETTİK"

Bakan Kurum, konuşmasının devamında şöyle konuştu:

"Her platformda dile getirdiğim üzere, biz Türkiye olarak vizyonumuzu ‘Geleceğin COP’u: Uygulama COP’u’ yaklaşımı üzerine inşa ediyoruz. Çünkü dünyamızın daha fazla taahhütte değil; hedefleri sahaya indirmeye, uygulamayı hızlandırmaya ve dönüşümü ölçülebilir ekonomik sonuçlara çevirmeye ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyoruz.

Bu nedenle de tüm ülkelere, Antalya’ya gelmeden önce, ulusal iklim planlarını ve şeffaflık raporlarını sunmaları gerektiğini beyan ettik. Ülkelere iklim finansmanı yükümlülüklerini yerine getirmeleri çağrısı yaptık. Bu kararlılıkla bütün dünyaya diyalog, uzlaşı ve aksiyon öneriyoruz. COP31’de hedefimizi sözün aksiyona dönüştüğü, aksiyonun sahaya yayıldığı bir zirve temeline oturtuyoruz. Bu yaklaşımın sahadaki en önemli araçlarından biri olan eylem gündemimizi 10 öncelikli alan etrafında yapılandırıyoruz. Bu gündem; Sıfır Atık ve döngüsel ekonomi, temiz enerji dönüşümü ve yeşil, düşük karbonlu sanayileşmenin desteklenmesini kapsamaktadır. Kırılgan bölgeler ile okyanus ve denizlerin dayanıklılığı, gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım sistemleri de temel odak alanlarımız arasındadır. Yine şehirlerin iklime dayanıklı hale getirilmesi, iklim eylemini destekleyen finansal ve kurumsal mekanizmaların güçlendirilmesi, gençlerin sürece katılımının artırılması, dayanaklı sağlık sistemlerinin geliştirilmesi de bu çerçevede ele alınmaktadır. Bu süreçte sizlerden beklentimiz de büyük."