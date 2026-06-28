Murat Kurum: Önümüzdeki dönemde çok daha güzel bir Sakarya göreceğiz

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde “Çeyrek Asırlık Destan AK Parti” temasıyla düzenlenen 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla 26 Haziran’da başladı.

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katılım sağladı.

TOPLANTI YAPILAN İSİMLER

Bakan Kurum, burada Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, AK Parti TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan, AK Parti Sakarya milletvekilleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçe belediye başkanları ve parti yöneticileriyle toplantı yaptı.

PROJELERDE GELİNEN SON DURUM VE PLANLANAN TAKVİME İLİŞKİN MURAT KURUM'A BİLGİ VERİLDİ

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi tarafından bakanlık desteğiyle yürütülen Tığcılar Kentsel Dönüşüm Projesi, Sapanca Kıyı Park, AFA Kültür ve Kongre Merkezi, 30 Haziran'da ihalesi yapılacak Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası, sanayi alanlarının dönüşümü ve Sapanca Gölü'nün korunmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Toplantıda Alemdar, projelerde gelinen son durum ve planlanan takvime ilişkin Bakan Kurum'a bilgi verdi.

"SAKARYA'YI ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakarya'nın Türkiye'nin gelişen şehirleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Sakarya'yı çok önemsiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'ın çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki dönemde çok daha güzel bir Sakarya göreceğiz. Şehrimize katkı sunmaya ve destek vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"ŞEHRİMİZ ADINA KAPSAMLI BİR İSTİŞARE GERÇEKLEŞTİRDİK"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Şehrimiz adına kapsamlı bir istişare gerçekleştirdik. Devam eden yatırımları, ihale sürecindeki projeleri ve önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz çalışmaları değerlendirdik. Sayın Bakanımızın destekleriyle Sakarya'mıza değer katacak yatırımları bir bir hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.