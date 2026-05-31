Murat Kurum paylaştı: Oğlaklı’da yeni bir şehir inşa ettik

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen depremzedelerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın çalışmalarıyla yeni evlerine kavuşmaya devam ediyor.

Asrın felaketi sonrası hızla yapılan çalışmalar sonucunda 500 binin üzerinde konut depremzedelere teslim edildi.

Bu çalışmaların yapıldığı kentlerden biri de Diyarbakır'ın Oğlaklı ilçesi oldu.

MURAT KURUM PAYLAŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır’da yapılan yeni konutlar hakkında sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında bir videoya yer veren Kurum, kentin tamamlanan evler sonrası oluşan son halini gözler önüne serdi.

"KARDEŞLERİMİZİ EVLERİNE KAVUŞTURDUK"

Kurum paylaşımına ayrıca "Oğlaklı’da yeni bir şehir inşa ettik, kardeşlerimizi evlerine kavuşturduk.

Diyarbakır Oğlaklı Deprem Konutları; güvenli bir yaşamın, umudun ve dayanışmanın en güzel simgelerinden biri oldu" notunu düştü.

ADETE YENİDEN DOĞDU

Videoda yer alan görüntülerde depremde yıkılan kentin başlatılan inşa seferberliği ile yeniden ayağa kalktığı görüldü.