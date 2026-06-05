Murat Kurum'dan Dünya Çevre Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, 2017'de Sıfır Atık Projesi başlatıldı.

Projeyle; israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanımı, atık miktarının azaltılması ve geri dönüşümün yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

Başlangıçta yüzde 13 civarında olan geri kazanım oranı, proje sayesinde önemli ölçüde artarak yüzde 35 seviyelerine ulaştı.

TÜRKİYE'NİN EV SAHİPLİĞİNDE COP31 DÜZENLENECEK

Hedefler arasında 2035'te yüzde 60 geri kazanım oranı ve 2053 net sıfır emisyon bulunan proje, birçok alanda hayata geçiriliyor ve uluslararası alanda da örnek teşkil ediyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Kasım'da Antalya'da, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı COP31 düzenlenecek.

"BİZ BUNLARI GELECEK NESİLLERDEN EMANET ALDIK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından video mesaj paylaştı.

Toprağın, havanın ve suyun yalnızca bugünün insanına ait olmadığını ifade eden Bakan Kurum, "Çünkü biz bütün bunları gelecek nesillerden emanet aldık. Emanete sahip çıkmak, devlet olarak sorumluluğumuz, millet olarak ortak değerimiz, insan olarak da en vicdani görevimizdir." dedi.

"TÜRKİYE, ÇEVRE VE İKLİM ALANINDAKİ KARARLI YÜRÜYÜŞÜNÜ SÜRDÜRÜYOR"

Kurum, bu anlayışla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çevre alanında güçlü adımlar attıklarının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Korunan alanlarımızı genişlettik. millet bahçelerimizi şehirlerimizin yeni nefes noktaları haline getirdik. Kıyılarımızı mavi bayraklarla donattık.

Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde Sıfır Atık Hareketi'yle israfa karşı küresel bir çevre seferberliği başlattık.

2053 Net Sıfır Emisyon hedefimize giden yolda da Türkiye, çevre ve iklim alanındaki kararlı yürüyüşünü sürdürüyor."

"DÜNYAYA, SAHADA UYGULANMIŞ GÜÇLÜ ÖRNEKLER SUNACAĞIZ"

Türkiye'nin, bu dönüşümünün, yalnızca kendi sınırları içinde tutan bir ülke değil, tecrübesini ve vizyonunu dünyayla paylaşan bir ülke olduğunu vurgulayan Kurum, şöyle konuştu:

"Kasım 2026'da Antalya'da ev sahipliği yapacağımız COP31'i de bu kararlı duruşun küresel sahnedeki en güçlü yansıması olarak görüyoruz. Türkiye bu büyük buluşmada eli boş olmayacak.

'Daha adil bir dünya mümkün, daha güzel bir gelecek mümkün' diyerek, dünyaya yalnızca söz değil, sahada uygulanmış güçlü örnekler sunacağız."

"DOĞAYA SAHİP ÇIKMAK, GELECEĞE SAHİP ÇIKMAKTIR"

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Dünya bize emanet. Doğaya sahip çıkmak, geleceğe sahip çıkmaktır. Suyu korumak, hayatı korumaktır.

Toprağı korumak, vatanı korumaktır. Doğa bir gün susarsa, insanlığın bütün sözleri yarım kalır.

"5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ'NÜ KUTLUYORUM"

Hep birlikte, el ele, gönül gönüle, toprağın sesine, suyun hakkına, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmaya devam edelim.

Ben bu duygularla 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü ve Türkiye Çevre Haftası'nı kutluyor, doğamıza, şehirlerimize ve geleceğimize sahip çıkan tüm kardeşlerimi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."