Murat Tiraki, Kocaelispor'da göreve başladı

Süper Lig'de mücadele eden Kocaelispor'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Kocaelispor Kulübü'nde yeni bir dönem başladı.

Körfez temsilcisi, altyapı koordinatörlüğü görevine Murat Tiraki'nin getirildiğini duyurdu.

"BAŞARILAR DİLERİZ"

Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, altyapı koordinatörlüğü görevi için kulübümüzde futbolculuk ve antrenörlük görevlerini üstlenmiş olan Murat Tiraki ile anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, Murat Tiraki'ye yeni görevinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.