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Mursi'nin mahkemesindeki görgü tanığı: Ölümünde ihmal var

Mısır'ın halk tarafından seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı'nın hayatını kaybettiği esnada olay yerinde olan görgü tanıkları, Muhammed Mursi'nin ölüme terk edildiğini söyledi.

AA | 19.06.2019 - 13:01..
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Mursi'nin mahkemesindeki görgü tanığı: Ölümünde ihmal var

İngiliz Independent gazetesinin haberine göre, pazartesi günü duruşma salonunda rahatsızlanarak yere çöken Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk ve tek Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin arkadaşları ve meslektaşları, güvenlik güçlerini kafes içinde tutulan Mursi'yi kurtarmak için ilk yardım müdahalesinde bulunmamakla suçladı.

Mısır Başsavcılığından yapılan Mursi'nin "derhal hastaneye nakledildiği" yönündeki açıklamaya karşılık duruşma salonunda bulunanlar, diğer sanıkların yardım çağrısına rağmen güvenlik güçlerinin 20 dakikadan uzun süre Mursi'ye yardım etmediğini belirtti.

"AMBULANS 30 DAKİKA SONRA GELDİ"

Babası ve erkek kardeşi Mursi ile birlikte yargılanan Abdullah el-Haddad, tanıkların kendisine Mursi yere çöktüğü zaman yetkililerden kimsenin kendisine yardım etmediğini söylediğini aktardı.

Haddad şunları ifade etti:

"Gardiyanlar onu dışarı çıkarıncaya kadar bir süre yerde kaldı. Ambulans 30 dakika sonra geldi. Diğer sanıklar onun yere düştüğünü fark edince bağırmaya başladılar. Bazıları doktor olan sanıklar gardiyanlardan ona yardım edebilmek için izin istediler ya da gardiyanların ilk yardım müdahalesinde bulunmasını istediler. Kasıtlı şekilde yardım etmediler. Gardiyanlar tutukluların bağırmaya başlamasından sonra tutuklu ailelerini mahkeme salonundan çıkardı."

Mursi'nin mahkemesindeki görgü tanığı: Ölümünde ihmal var

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"KALP AMELİYATINDAN MAHRUM EDİLDİ"

Haddad, ayrıca, babasının tutuklanmasından bu yana 4 kalp krizi geçirmesine rağmen kalp ameliyatından mahrum kaldığını, bu yüzden babasının hayatından endişe ettiğini dile getirdi.

Mısır'daki darbeden önce Mursi'nin kabinesinde Uluslararası İşbirliği Bakanı olan Amr Darrag da Mursi'nin ölümünden yetkilileri sorumlu tuttu.

Mursi yere düştükten sonra yaklaşık 30 dakika yardım edilmediğini belirten Darrag, Mursi'nin gözaltında uygun tıbbi tedavi görmesine izin verilmediğine dikkati çekti.

"POLİS 20 DAKİKADAN FAZLA BİR SÜRE HİÇBİR ŞEY YAPMADI"

Güvenlik gerekçesiyle isminin açıklanmasını istemeyen duruşma salonundaki görgü tanıkları da Mursi'nin yakınlarının yetkililere yönelik suçlamalarını doğruladı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir aktivist, duruşma salonunda olanları şöyle anlattı:

"Mursi, konuşmasını kestikten yaklaşık 10 dakika sonra kafesin içindeki insanlar Mursi'nin bilincini kaybettiğini ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyerek duvarlara vurmaya başladılar. Ailelerin haykırışlarına rağmen polis 20 dakikadan fazla bir süre hiçbir şey yapmadı. Onu orada bıraktılar. Daha sonra polis, aileleri mahkemeden çıkardı ve ambulans geldi."

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