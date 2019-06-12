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Muş’ta FETÖ/PDY operasyonu: 70 gözaltı

Terör örgütü adına faaliyet yürütme, resmi belgede sahtecilik, göçmen kaçakçılığı ve silah ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda 70 kişi gözaltına alındı.

İHA | 12.06.2019 - 10:49..
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Muş Valiliği, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen, aralarında meslekten ihraç olmuş devlet memurlarının da bulunduğu şahıslara yapılan operasyon neticesinde 33 kişinin gözaltına alındığı açıkladı.

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Açıklamada, “Resmi belgede sahtecilik yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda ise; kamuyu toplamda 134 bin 509,86 TL zarara uğrattığı tespit edilen 14 şahıs gözaltına alınmış, 12 şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır. Yurda kaçak yollardan giren şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; 12 yabancı uyruklu şahıs ve göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şahıs yakalanmış, şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır. Silah ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında da; 1 adet av tüfeği, bu tüfeğe ait 18 fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 106 adet fişek, 1 adet tabanca, bu silaha ait şarjör ve 7 adet fişek ve 2 adet G3 şarjörü ele geçirilmiş olup, yapılan çalışmalar kapsamında 9 şahıs gözaltına alınmıştır” denildi.

Muş’ta FETÖ/PDY operasyonu: 70 gözaltı

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