Muş’ta FETÖ/PDY operasyonu: 70 gözaltı

Muş Valiliği, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen, aralarında meslekten ihraç olmuş devlet memurlarının da bulunduğu şahıslara yapılan operasyon neticesinde 33 kişinin gözaltına alındığı açıkladı.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT VE GÖZALTI

Açıklamada, “Resmi belgede sahtecilik yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda ise; kamuyu toplamda 134 bin 509,86 TL zarara uğrattığı tespit edilen 14 şahıs gözaltına alınmış, 12 şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır. Yurda kaçak yollardan giren şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; 12 yabancı uyruklu şahıs ve göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şahıs yakalanmış, şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır. Silah ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında da; 1 adet av tüfeği, bu tüfeğe ait 18 fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 106 adet fişek, 1 adet tabanca, bu silaha ait şarjör ve 7 adet fişek ve 2 adet G3 şarjörü ele geçirilmiş olup, yapılan çalışmalar kapsamında 9 şahıs gözaltına alınmıştır” denildi.



