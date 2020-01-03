Muş’ta kar yüzünden 80 köy yolu kapandı

Muş’ta kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
2 günden bu yana etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde 80 köy yolu ulaşım kapandı.
SÜRÜCÜLER ZORLUK ÇEKİYOR
Kırsal kesimin yanı sıra kent merkezini de etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizlerken, sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti.
Öte yandan, Muş İl Özel İdaresi de kapanan köy yollarını yeniden açmak için çalışmalarını sürdürüyor.