taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9685
Euro
6.6624
Altın
1540.85
Borsa
115196.94
Gram Altın
295.756
Bitcoin
43165.41

Muş’ta kar yüzünden 80 köy yolu kapandı

Belediye ekipleri, kaldırım ve yol kenarında biriken karları temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

İHA | 03.01.2020 - 10:38..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Muş’ta kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

2 günden bu yana etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde 80 köy yolu ulaşım kapandı.

SÜRÜCÜLER ZORLUK ÇEKİYOR

Kırsal kesimin yanı sıra kent merkezini de etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizlerken, sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti.

Öte yandan, Muş İl Özel İdaresi de kapanan köy yollarını yeniden açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Muş’ta 80 köy yolu ulaşıma kapandı -1

Muş’ta 80 köy yolu ulaşıma kapandı -2

Muş’ta 80 köy yolu ulaşıma kapandı -3

İlginizi Çekebilir
Ortalığı birbirine katan turiste vatandaşlardan dayak
Taksim'de, kuryenin gözüne yumruk atan turiste vatandaşlardan tepki gecikmedi.
Ümraniye'de genç kadının otomobili kundaklandı
Yeni aldığı aracının borcu yüzünden kundaklandığını belirten Emel Ün, kundakçının eşinin akrabası olduğunu söyledi.
Adana'da trafik kazası: 9 yaralı
Kozan ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.
2019 Aralık ayı enflasyon rakamları
Enflasyon, Aralık 2019'da yüzde 0,74 artarken, yıllık bazda yüzde 11,84 oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD: Bağdat'ta İranlı komutanı vurduk

ABD: Bağdat'ta İranlı komutanı vurduk

283
Bağdat'ta füze saldırısı: İranlı komutan öldürüldü

Bağdat'ta füze saldırısı: İranlı komutan öldürüldü

108
Trump'un Bağdat'taki saldırı sonrası paylaşımı

Trump'un Bağdat'taki saldırı sonrası paylaşımı

89
Hamaney Twitter üzerinden Trump'a cevap verdi

Hamaney Twitter üzerinden Trump'a cevap verdi

62
Yangınzedeler tatil yapan Avustralya Başbakanına öfkeli

Yangınzedeler tatil yapan Avustralya Başbakanına öfkeli

119
Hamaney'den intikam cümleleri

Hamaney'den intikam cümleleri

152
Memur ve emeklilerin 2020'de alacakları zam oranı

Memur ve emeklilerin 2020'de alacakları zam oranı

52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir