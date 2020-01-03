Muş’ta kar yüzünden 80 köy yolu kapandı

İmar Barışı uygulamasından en fazla başvuru yapılarak yararlanan il olan İstanbul'da verilen belgeler incelemeye alındı. İstanbul'da verilen 552 belge iptal edildi. Denetimler sürüyor.

Yeni aldığı aracının borcu yüzünden kundaklandığını belirten Emel Ün, kundakçının eşinin akrabası olduğunu söyledi.

Samsung’un üzerinde çalıştığı daha ucuz Note 10 modeli olan Galaxy Note 10 Lite'ın gerçek görüntüleri ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Note 10 Lite ilk kez görüntülendi

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Memur ve emeklilerin 2020'de alacakları zam oranı

2019 enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin de alacağı zam oranı belli oldu.