Mustafa Armağan anlattı: Amerikan Missouri Zırhlısı Türkiye'ye neden geldi?

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Sosyal medya zaman zaman sahte iddialarla çalkalanıyor.

Bu iddialar kimi zaman güncel bir konu ile ilgili olurken bazen de tarihle bağlantılı oluyor.

7-8 Temmuz Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesine ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılacağı açıklanırken zirveye günler kala Amerikan Missouri (USS Missouri) Zırhlısı’nın 5–9 Nisan 1946 tarihleri arasındaki İstanbul ziyareti yeniden gündeme geldi.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türk-Amerikan ilişkilerinin dönüm noktası olan gemiye ilişkin bazı spekülasyonlar bulunuyor.

MUSTAFA ARMAĞAN GEMİNİN GELME NEDENİNİ ANLATTI

Ensonhaber YouTube kanalında yayınlanan 'Kapsül Tarih' programına konuk olan Tarihçi Mustafa Armağan, geminin Türkiye'ye neden geldiğini anlattı.

Armağan, bu nedenin görünüşte savaş yıllarında vefat eden Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Münir Ertegün'ün kemiklerini getirmek olduğunu söyledi.

SOVYETLER BİRLİĞİ'NE MESAJ

Öte yandan geminin gelişinin Sovyetler Birliği'ne bir mesaj olduğunu ifade eden Armağan, buradan sağcı solcu kavgasına bağladı.

CHP'nin günümüzde Amerikancılığı sağ iktidarlara havale ettiğini ifade eden Tarihçi, durumun görünenden farklı olduğunu belirtti.

"İSMET İNÖNÜ AMERİKAN MANDASINI SAVUNUYORDU"

İsmet İnönü'nün zamanında Amerikan mandasını savunduğunu vurgulayan Armağan, Kazım Karabekir'e gelen mektubu hatırlattı.