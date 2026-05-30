Otomobilin çarptığı Jandarma Astsubay Üstçavuş Ergün şehit oldu

Öğle saatlerinde Ankara-Niğde Otoyolu'nun 48'inci kilometresinde İhbar sonrası yoldaki lastik parçalarını temizlemek için bölgeye Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün gitti.

Yusuf Ergün’ün lastik parçalarını temizlediği sırada Esra Ç.K. idaresindeki otomobil çarptı.

ŞEHİT OLDU

Ağır yaralanan Ergün, kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde şehit oldu.

Şehidin cenazesi, yarın memleketi Kırıkkale'de toprağa verilecek.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Öte yandan sürücü hakkında adli süreç başlatıldı.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Şehit Ergün için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, Ankara-Niğde otoyolu üzerinde yaşanan kaza sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" dedi.