Mustafa Çiftçi’den İsrailli Bakana yanıt: Duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz

İsrail'in hadsizliği sürüyor...

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi hedef alan bir paylaşımda bulunmuştu.

'KUDÜS İSRAİL'İN BAŞKENTİ OLMAYA DEVAM EDECEKTİR' DEDİ

İsrail Savunma Bakanı Katz, paylaşımda, "Kudüs, 3 bin yıldır Yahudi halkının başkentidir ve sonsuza dek İsrail'in başkenti olmaya devam edecektir. İsrail, her türlü tehdide karşı kendini savunma kapasitesini kanıtlamış güçlü ve kararlı bir devlettir." ifadelerine yer vermişti.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN SERT TEPKİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Gençlik Vakfı'nın düzenlediği 'Türkiye Münazara Yarışması Büyük Final Programı'nda yaptığı konuşmada İsrailli Bakanın açıklamalarına, ”Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz." diyerek tepki gösterdi.

“Başta Filistin'de, bilhassa Gazze'de, gönül coğrafyamızın her köşesinde Türkiye'nin sözü umutla takip ediliyor. Çünkü Türkiye'nin sözü, mazlumun yüreğinde bir güven, mahzun coğrafyalarda bir dua, insanlığın vicdanında bir çağrı olarak karşılık buluyor. İşte bu yüzden bizim duruşumuz da sözümüz de hassasiyetimiz de çok kıymetlidir. Filistin'e olan hassasiyetimizden rahatsızlık duyanlar çıkacaktır. Kudüs'e olan bağımızdan rahatsızlık duyanlar elbette çıkacaktır.” ifadelerini kullanan Bakan Çiftçi, Kudüs'ün özgürlük davasını kalplerinde taşıyacaklarını, Filistin'in acısını vicdanlarında hissedeceklerini belirtti.

"HASSASİYETİMİZİ KİMSEYE SORGULATMAYACAĞIZ"

"Gazze'nin feryadına kulak vereceğiz. Mazlumun yanında durmayı, adil bir dünya düzeni için mücadele etmeyi insan olmanın en temel sorumluluğu olarak göreceğiz." diyerek sözlerine devam eden Çiftçi'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda Filistin'in hakkını, Gazze'nin mazlumlarını, Kudüs'ün izzetini savunan liderlik duruşu bizlere de istikamet verecektir. Biz de aynı inançla, aynı kararlılıkla, aynı vicdanla bu hassasiyeti taşıyacağız ve bu hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayacağız.

İşte bu umudu taşıyacak olan da siz değerli genç kardeşlerimiz olacaksınız. Unutmayın, kökü sağlam olan ağacın dalları göğe uzanır. Kökümüz iman, gövdemiz millet; dallarımız ilim, teknoloji, sanat ve siyasettir. Siz de bu büyük ağacın yarına uzanan filizlerisiniz."

MANSUR YAVAŞ YANIT VERDİ

Katz, sosyal medya paylaşımına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı etkilemişti. Skandal açıklamalara Mansur Yavaş da yanıt vermişti.

Yavaş, "Kudüs üzerinden hadsizlik yapan İsrailli bakana hatırlatmak isterim" diyen Yavaş, "Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk milletine üstten bakarak ayar vermeye kalkamaz, tarihimize parmak sallayamaz. Atatürk’ün adını ağzınıza almadan önce, kendi hükümetinizin uluslararası hukuk karşısındaki siciline bakın! Türkiye’ye meydan okumaya çalışanlara tavsiyem; tarihten hamaset değil, ders çıkarmalarıdır." ifadelerini kullanmıştı.