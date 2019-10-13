Müşteriye her baktığında hırsızlık oluyor

İstanbul Bağcılar'daki Esenler Caddesi üzerinde esnaflık yapan Muhittin Çavdaroğlu, sürekli hırsızlığa maruz kalınca hırsızlara ders vermek istedi.

MÜŞTERİYE BAKARKEN HIRSIZLARI GELİP ALIYOR

İş yerinin dışında bulunan masada sigara içen ve müşterisi geldiğinde sigara paketi ile çakmağını bırakıp müşteriyle ilgilenen Çavdaroğlu, tekrar masaya geldiğinde sigara paketi ve çakmağının olmadığını gördü.

İŞ YERİNE KAMERA TAKTIRDI

Bu durumun sürekli tekrarlanması üzerine Çavdaroğlu, iş yerinin güvenlik kamerasına baktı. Çavdaroğlu, kameraya baktığında sigarasını ve çakmağını cadde üzerinden geçen gençlerin çaldığını tespit etti. Çavdaroğlu, sigarasını çalan gençlere ders vermek istedi. Boş sigara paketinin içine izmaritleri koyduktan sonra bir kağıda not yazdı.

NOT YAZDI

Çavdaroğlu, "Hırsızlık çok büyük günahtır. Bir daha yapma." diye not yazdıktan sonra paketin içine yerleştirdi. Esnafın masa üzerine koyduğu paket, yine yoldan geçen gençler tarafından çalındı.

BOŞ PAKET BİLE ÇALINIYOR

Daha önce telefon başta olmak üzere bir sürü eşyasının çalındığını söyleyen Çavdaroğlu, hırsızlara ders vermek için böyle bir yola başvurduğunu belirterek, "Müşteri geldiğinde kalkıp, sonra masaya gelip baktığımda hep sigaram yok. Daha farklı şeyler çaldırdığım oldu, çakmak, ufak tefek şeyler. Telefon çaldırdığımız da oldu. Bir müşterinin telefonu çalındı. Boş paketin içine izmaritler, çöpler doldurdum. İçine not kağıdı yazdım, 'Hırsızlık kötü bir şeydir' diye bu sefer değişik kişiler tarafından o da çalındı. Ne zaman koysam çalınıyor. Ben de artık boş paketlerimi atmıyorum, onları saklıyorum gelip burada masanın üstüne koyuyorum." dedi.