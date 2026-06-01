Mutfağını yenileyen çift gözlerine inanamadı: Zeminin altından 400 yıllık hazine çıktı

Robert ve Betty Fooks çifti, 2019 yılında Dorset bölgesindeki tarihi kulübelerini yenilerken tavan yüksekliğini artırmak amacıyla mutfak zeminini yaklaşık yarım metre kazmaya karar verdi.

Robert Fooks'un kazması, beton ve eski taş tabakasının altındaki çıplak toprakta sırlı bir çömlek kaseye çarptı. Kase kırıldığında içinden, 1640'ların ortalarından beri hiç el değmemiş yaklaşık 1.000 adet altın ve gümüş sikke fışkırdı.

Bulunan hazine, incelenmek üzere derhal British Museum’a gönderildi. Müze uzmanları, paraların üzerindeki darphane tarihlerine dayanarak bu birikimin 1642-1644 yılları arasında, yani tam da İngiliz İç Savaşı'nın patlak verdiği dönemde toprağa gömüldüğünü tespit etti.

Uzmanlara göre, iç savaş döneminde paraları toprağa gömmek sadece lüks birikimleri korumak değil, bir hayatta kalma mücadelesiydi.

Hem Kraliyet yanlısı hem de Parlamento tarafındaki askerlerin evleri yağmaladığı, mülklere el koyduğu bu kaos ortamında, South Poorton Çiftliği’ndeki bu sıradan köylü ailesi de varını yoğunu bir çömleğe koyup mutfağın altına mühürlemişti.

Tarihçiler, o dönem parayı gömen kişinin muhtemelen savaştan sağ çıkamayarak geri dönme şansı bulamadığını belirtiyor.

Rekor fiyatla alıcı buldu

British Museum tarafından temizlenip kataloglandıktan sonra Fooks ailesine iade edilen koleksiyon, beş farklı İngiliz hükümdarının dönemine ait yıpranmış gümüşlerden, üzerinde I. Charles'ın yüzü bulunan nadide altın paralara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

23 Nisan 2024 tarihinde Duke's Auctioneers tarafından düzenlenen açık artırmada, bu tarihi hazine beklentileri tamamen altüst etti. Başta 35.000 sterlin değer biçilen koleksiyon, orijinal tahminin iki katından fazlasına, tam 60.740 sterline (yaklaşık 75.900 dolar) alıcı bularak yeni sahiplerine büyük bir servet kazandırdı.